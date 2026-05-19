Settore Giovanile La Primavera centra la ’doppietta’ Poker al Como per la Supercoppa

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore giovanile, la squadra Primavera ha ottenuto una vittoria importante, conquistando la Supercoppa grazie a un punteggio di 4-1 contro il Como. I marcatori sono stati Menke, Cardoro, Bonsignori, entrato al 57’, Grilli e Baralla, entrato entrambi al 71’. La formazione ha schierato anche De Paoli, Pisati, Andrealli, Mezsargs, Mazzara, entrato al 71’, Da Silva e Martinez, entrato al 79’. La partita si è conclusa con risultati che hanno permesso alla squadra di conquistare il trofeo.

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como 1 empoli 4 COMO: Menke, Cardoro, Bonsignori (57’ Albini), Grilli (71' Bulgheroni), Baralla (71' Ballone), De Paoli, Pisati, Andrealli, Mezsargs, Mazzara (71' Da Silva), Candido (79' Martinez). A disp.: Manzi, Ronchetti, Epifani, Oldenstam, Birlacu, Matsriani, Tigano. All.: Buzzegoli. EMPOLI: Versari, Antonini, Egan, Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini (86' Samb), Perin (65' Mazzi), Raballo (80' Chiucchiuini), Orlandi (80' Mureddu), Monaco. A disp.: Lastoria, Babalola, Tavanti, Diousse, Guglielmino, Gori, Pasalic, Blini. All.: Filippeschi. Arbitro: Mazzini di Verona. Reti: 13’ Candido; 37’ Raballo; 41’ Orlandi; 87’ Monaco; 90’ Egan.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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