Settore Giovanile La Primavera centra la ’doppietta’ Poker al Como per la Supercoppa

Nel settore giovanile, la squadra Primavera ha ottenuto una vittoria importante, conquistando la Supercoppa grazie a un punteggio di 4-1 contro il Como. I marcatori sono stati Menke, Cardoro, Bonsignori, entrato al 57’, Grilli e Baralla, entrato entrambi al 71’. La formazione ha schierato anche De Paoli, Pisati, Andrealli, Mezsargs, Mazzara, entrato al 71’, Da Silva e Martinez, entrato al 79’. La partita si è conclusa con risultati che hanno permesso alla squadra di conquistare il trofeo.

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