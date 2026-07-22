Una donna, compagna di un dirigente politico in carica, è stata condannata per aver licenziato senza motivo due collaboratori. La decisione riguarda un procedimento legale avviato per licenziamenti considerati ingiustificati. La sentenza stabilisce la responsabilità della donna nel procedimento giudiziario, senza coinvolgimento diretto di altri soggetti. La vicenda si inserisce in un contesto di dispute sul rispetto delle norme sul lavoro e sui diritti dei dipendenti.

“Come si cambia” cantava Fiorella Mannoia negli anni ‘84. Erano i tempi in cui la sinistra parlava di sociale, di classe operaia. Tempi in cui la definizione di precariato non era ancora stata coniata ma che, qualora ci fosse stata, avrebbe sicuramente coinvolto i comunisti che cantavano in piazza bandiera rossa. A distanza di 40 anni però pare che la musica a sinistra sia cambiata, soprattutto dalle parti di Avs, l’Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli in particolare, che oggi tornano agli onori della cronaca senza bisogno di salire su una Tesla.Il tutto grazie alla sempre attivissima – sui social e sulla stampa – europarlamentare Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salis (al potere) e licenzi: la compagna Ilaria condannata per aver mandato a casa due collaboratori senza giusta causa

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