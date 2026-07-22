Un europarlamentare è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori. La sentenza è stata emessa in una città italiana il 22 luglio 2026. La condanna riguarda un caso di licenziamento considerato illegittimo, senza specificare ulteriori dettagli sui procedimenti o le parti coinvolte. La decisione si basa su una verifica legale riguardante la procedura di licenziamento e il rispetto delle norme di tutela del lavoratore.

Milano, 22 luglio 2026 – Nuovi guai per Ilaria Salis, l’europarlamentare di Avs eletta nel giugno del 2024 dopo l’arresto e la lunga detenzione in Ungheria in condizioni ben lontane da una situazione di rispetto dei diritti umani. https:www.ilgiorno.itpoliticailaria-salis-controllo-in-hotel-corteo-no-kings-r9skhstz Salis – secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos – è stata condannata a risarcire poco più di 300mila euro di danni a due ex collaboratori ai quali, nel 2025, ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano, Franco Caroleo, dopo il ricorso dei due ex assistenti, rappresentati dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ilaria Salis condannata per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori

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Ilaria Salis condannata per licenziamento senza giusta causa.

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