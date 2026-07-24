Un cantante romano e un calciatore norvegese sono stati visti insieme su una barca durante l’estate. La loro presenza ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono stati condivisi numerosi scatti e commenti. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’incontro né su eventuali relazioni tra i due. La notizia si limita a riferire l’avvistamento e la diffusione delle immagini online.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Social impazziti per la strana coppia dell'estate. Ultimo, il cantautore romano dei record, in barca con Erling Braut Haaland, il calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, protagonista con sette gol ai Mondiali 2026. A rivelare l'incontro è stato lo stesso Haaland, che su Instagram ha postato delle foto di una vacanza italiana, in cui spicca uno scatto che ritrae Ultimo, con la maglietta del Manchester City, su uno yacht, tra due giganti del calcio norvegese: Haaland da un lato e Sander Berge (centrocampista del Fulham e della nazionale norvegese) dall'altro. Data l'altezza dei due, circa un metro e 95 centimetri a testa, Ultimo è salito su un gradino per lo scatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La strana coppia dell'estate, Ultimo in barca con Haaland

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PAURA: UNA VICINA PAZZA DELLA VILLA DELLO SNACK CLUB CI STA FACENDO LITIGARE

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