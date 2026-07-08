Un uomo coinvolto in un attentato a un giornalista nega ogni coinvolgimento davanti ai pm, dichiarando di non sapere chi sia stato e di non conoscere il movente. L’indagine riguarda un episodio avvenuto in una località di campagna, con un’accusa di aver pianificato l’attentato. Prima di essere ascoltato, ha deciso di non rispondere alle domande. La polizia ha raccolto testimonianze e analizzato prove nel tentativo di chiarire i dettagli dell’episodio.

Roma, 8 luglio 2026 – “Non sono stato io, non ho idea di chi sia stato né del movente”. Valter Lavitola nega tutto davanti ai pm prima di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’inchiesta in cui è accusato di aver organizzato l’attentato a Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano. L’imprenditore si è detto “sconcertato” dall’accusa di essere il mandante visti i rapporti di “fraternità” che lo legano al conduttore di Report. 'Ha con lui un rapporto fraterno'. L'imprenditore interrogato dai pm di Roma Sulla sua presenza vicino casa di Ranucci un mese prima dell’attentato Lavitola ha detto che spesso andava lì a trovare il giornalista. Ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ranucci e Lavitola, la strana coppia travolta dall’attentato. L’amico sotto accusa: “Legame così stretto che è incompatibile con qualsiasi tipo di movente”

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