I numeri uno di Udinese e Napoli sono amici da tempo, più o meno da quando la squadra campana doveva rilevare quella friulana. La loro relazione si è manifestata in vari incontri e scambi, con momenti informali come viaggi in barca, cene a base di cozze e partite di calcio tra amici. Questa amicizia è stata pubblicamente nota e si è sviluppata parallelamente alle rispettive carriere sportive e dirigenziali.

Prima ancora che cominciassero ad andare in barca, al largo di Capri, e di scambiarsi calciatori come fossero figurine - però costosissime - Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo furono “nemici”, meglio dire concorrenti, perché nella torrida estate del 2004 si contesero il Napoli a suon di milioni di euro. La storia comincia in quel tempo, inizio settembre, quando alla Fallimentare, che aspettava acquirenti, si presentò Pozzo: offerta seducente ma non definitiva, che in una notte venne cancellata da Adl, capace di fare all in e di prendersi il club, che sarebbe diventato suo. Napoli soccer, per cominciare, e primi acquisti - guarda un po’... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Viaggi in barca, pepate di cozze, calciatori come figurine: la strana amicizia tra Pozzo e De Laurentiis

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