Il trucchetto fiscale di Erling Haaland per non pagare tasse in Norvegia | papà Alfie sposta la residenza in Svizzera

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre del calciatore ha trasferito la residenza fiscale in Svizzera, evitando di pagare le tasse in Norvegia. La mossa riguarda la famiglia e non il giocatore stesso, che attualmente gioca nel Manchester City. La scelta di stabilirsi in Svizzera non è legata alle attività sportive del figlio, ma a questioni fiscali. La partita dei quarti di finale del Mondiale 2026 si giocherà sabato 11 giugno contro l’Inghilterra.

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Erling Haaland è uno dei protagonisti del Mondiale 2026: i suoi gol hanno trascinato la Norvegia fino ai quarti di finale (sfiderà l’ Inghilterra, il match è in programma sabato 11 giugno), ma la sua strategia fiscale non pare legata né alla sua terra natale né alla sua patria calcistica, visto che milita nel Manchester City. A Oslo la tattica è ben nota: diversi ricchi norvegesi, tra cui anche il padre del campione, Alfie Haaland, spostano la residenza fiscale in Svizzera per pagare meno tasse, beneficiando di un’imposta sulle persone fisiche del 12,96% contro il 22% della Norvegia. Il 53enne ha scelto di trasferirsi ad Andermatt, nel Canton Uri, per beneficiare di aliquote più basse anche nell’amministrazione del patrimonio del figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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