Il Comune di Reggio ha annunciato che coprirà l'aumento dei prezzi degli abbonamenti del trasporto pubblico locale. La decisione riguarda tutti gli utenti, che non dovranno sostenere l'incremento tariffario. L'assessora alla Mobilità ha comunicato questa misura nelle ultime ore, portando nuovamente al centro del dibattito le questioni legate ai costi e alle tariffe del servizio di trasporto pubblico.

Beneventi Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità del Comune di Reggio, il trasporto pubblico locale nelle ultime ore è tornato al centro del dibattito. In primis, l’aumento del costo dei biglietti ma non degli abbonamenti. Una scelta che l’amministrazione ha descritto come strategica in materia di reperimento di risorse ma anche, potremmo dire, dal valore sociale. "Il Comune si è fatto carico del costo degli aumenti per tutte le tipologie di abbonamento, almeno in questo anno di rincari energetici e del costo della vita che hanno toccato tutti i cittadini. La Regione manterrà la gratuità per gli studenti fino ai 14 anni e per gli under19 con Isee sotto i 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stangata sul biglietto del bus: "Il Comune pagherà l’aumento per tutti gli abbonamenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasporti in Campania, biglietti più cari del 5,8%: aumento su treni, bus e traghetti, non per gli abbonamentiI prezzi dei biglietti per treni, bus e traghetti in Campania sono aumentati del 5,8%.

Leggi anche: E ora rincarano anche i bus. Il biglietto sale a 2 euro: "Ma gli abbonamenti non saranno toccati"

Temi più discussi: La stangata sul biglietto del bus: Il Comune pagherà l’aumento per tutti gli abbonamenti; Trenord, dopo le vacanze in Lombardia arriva la stangata: il biglietto costerà il 3,9% in più; Dopo i rifiuti, maxi stangata Seta approvata dal Comune di Modena: il biglietto del bus aumenta del 33%; Trasporto pubblico, la Regione tenta di scongiurare la stangata sui biglietti. Cosa cambia dal 1° agosto.

La stangata sul biglietto del bus: Il Comune pagherà l’aumento per tutti gli abbonamentiL’assessora Carlotta Bonvicini: Introdotti sconti per gli anziani con Isee sotto i 15mila euro. Mediopadana? Il prossimo potenziamento sarà quello di avere una vera e propria velostazione. msn.com

Stangata anche sui bus: i biglietti urbani di Seta da 1,50 a 2 euroMODENA. Sarà che stanno arrivando tutte insieme, e lo fanno in un momento non proprio idilliaco per i portafogli dei cittadini. Al centro ci sono... le stangate, perché dopo quella sulla tariffa dei r ... msn.com