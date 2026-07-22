Il prezzo del biglietto dell’autobus è stato aumentato da 1,50 a 2 euro. L’amministrazione ha comunicato che gli abbonamenti rimarranno invariati. La decisione è stata annunciata in un momento in cui si intensificano anche le tensioni sui rifiuti. Nessuna modifica è stata annunciata per gli altri titoli di viaggio.

Lo scontro sui rifiuti è appena cominciato che all’orizzonte una nuova grana per l’amministrazione si avvicina a tutta velocità: l’aumento dei biglietti dell’autobus. Dal 1° agosto il ticket urbano nelle tre città targate Seta (Modena, Reggio e Piacenza) costerà 2 euro rispetto agli 1,50 attuali. Ulteriore aggravio per le famiglie: certo, il ritocco in sé non è apocalittico, ma è l’orchestra che fa la musica, sono i micro-incrementi quotidiani in ogni ambito che poi alla fine del mese incidono pesantemente sul portafoglio di casa. In compenso, impegnando risorse proprie, i Comuni sono riusciti a sterilizzare almeno l’impennata sugli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E ora rincarano anche i bus. Il biglietto sale a 2 euro: "Ma gli abbonamenti non saranno toccati"

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