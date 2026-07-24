In diverse città italiane, la pasta viene proposta come attrazione turistica attraverso iniziative come esposizioni di “nonne in vetrina” e dimostrazioni di mantecatura al tavolo. Questi eventi mirano a coinvolgere i visitatori e a promuovere le tradizioni culinarie locali. La tendenza si manifesta con un crescente numero di manifestazioni pubbliche dedicate alla preparazione della pasta, spesso con finalità di intrattenimento e valorizzazione del patrimonio gastronomico.

Dalle “nonne in vetrina” alle mantecature al tavolo, nelle città italiane ci sono sempre più modi per trasformarla in un'esperienza per turisti «C’è una nuova trappola per turisti a Roma: le nonne che preparano la pasta fresca» dice il titolo di un reportage del Washington Post che è stato molto ripreso nelle ultime settimane dai giornali italiani. Racconta il fenomeno delle donne anziane che preparano pasta fresca nelle vetrine dei ristoranti, sempre più presenti nei centri storici di diverse città d’arte italiane. L’autrice dell’articolo si chiede se sia un modo per dimostrare la qualità del locale o piuttosto un espediente pensato soprattutto per attirare i turisti, propendendo per la seconda. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La spettacolarizzazione della pasta

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Argomenti più discussi: Sempre più creator cucinano la pasta in mare. Ma c'è un problema di cui si parla pochissimo; Le nonne della pasta sono la nuova trappola per turisti; Le nonne che fanno la pasta in vetrina sono la nuova trappola per i turisti. Il Washington Post boccia Roma.