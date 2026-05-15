Caso Garlasco il Garante della privacy richiama i media | ‘Stop alla morbosa spettacolarizzazione’

Il Garante della privacy ha diffuso un comunicato in cui invita i media a evitare una rappresentazione morbosa del caso di Garlasco. Recentemente, le autorità hanno riaperto le indagini sull’omicidio avvenuto anni fa, con nuove evidenze emerse durante le indagini. La decisione segue le ripercussioni di alcune pubblicazioni che hanno alimentato una copertura sensazionalistica. Il comunicato sottolinea il rispetto della privacy delle persone coinvolte e invita a trattare le notizie con maggiore attenzione e riservatezza.

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