Caso Garlasco il Garante della privacy richiama i media | ‘Stop alla morbosa spettacolarizzazione’
Il Garante della privacy ha diffuso un comunicato in cui invita i media a evitare una rappresentazione morbosa del caso di Garlasco. Recentemente, le autorità hanno riaperto le indagini sull’omicidio avvenuto anni fa, con nuove evidenze emerse durante le indagini. La decisione segue le ripercussioni di alcune pubblicazioni che hanno alimentato una copertura sensazionalistica. Il comunicato sottolinea il rispetto della privacy delle persone coinvolte e invita a trattare le notizie con maggiore attenzione e riservatezza.
Dopo la riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco e le nuove scoperte sull'omicidio di Chiara Poggi, il Garante della Privacy interviene sulla diffusione di contenuti sensibili e sulle violazioni della privacy Ildelitto di Garlascotorna al centro del dibattito pubblico e mediatico. A quasi vent’anni dall’omicidio diChiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia aGarlasco, la nuova indagine aperta dallaProcura di Paviaha riacceso l’attenzione sul caso che portò alla condanna definitiva diAlberto Stasi nel 2015. Oggi gli investigatori stanno approfondendo la posizione diAndrea Sempio,amico del fratello della vittimaMarco Poggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo
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