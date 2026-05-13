Pasta Garofalo ha portato a Garofaland una manifestazione dedicata alla pasta, con musica, giostre e momenti di convivialità. L'evento si è svolto presso La Pelota di Milano, trasformando lo spazio in un’area dedicata al sapore della pasta e all’intrattenimento. Durante la giornata sono stati proposti diversi momenti di animazione e degustazioni per i visitatori.

Il carosello e la pasta al centro Al centro dello spazio gira il Garousel, il carosello simbolico dell’intera serata, con i cavallini a dondolo e i pennacchi e la musica da carillon. Attorno, un piccolo sistema solare di attrazioni, corner gastronomici, installazioni e giochi. Ci sono hot dog, hamburger, popcorn, candy, zucchero filato, gelati, patatine. Ma soprattutto c’è la pasta, che domina la scena senza bisogno di atteggiarsi a protagonista. Lo show cooking funziona come una cucina aperta durante una festa di famiglia. Gli ospiti si fermano, guardano i piatti fumare, inforchettano con gusto. Nessuno corre davvero verso qualcosa. In un’epoca in cui ogni esperienza sembra dover dimostrare di essere memorabile entro tre secondi, Garofaland ha il lusso raro della leggerezza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pasta Garofalo porta a Garofaland la felicità col sapore della pasta

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