la spagna campione del mondo non solo di calcio

La Spagna ha vinto la finale mondiale contro l’Argentina, confermando il suo stile di gioco. La partita ha visto la squadra spagnola prevalere grazie a un approccio collettivo e a una strategia basata sul possesso palla, rispetto alla ricerca di un singolo protagonista. L’Argentina ha tentato di attaccare, ma non è riuscita a superare la difesa avversaria. La vittoria ha sancito il successo di una filosofia di squadra rispetto a un modello più individualista.

La recente Finale Mondiale tra Spagna e Argentina, e la conseguente vittoria della prima sulla seconda, ha siglato la superiorità di una squadra contro l’altra, di una filosofia di gioco contro una strategia di attacco, di giocatori che si supportano l’un l’altro contro gregari alla ricerca di un unico protagonista. Scaloni ha scelto di esaltare un leader come Lionel Messi, con una carriera leggendaria alle spalle; de la Fuente invece ha tirato su una Nazionale di campioni come se non facessero altro che cercarsi e trovarsi da una vita: una mentalità da Club di calcio più che da Nazionale, il cui fulcro identitario proviene soprattutto dai compagni di squadra del Barcellona. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Spagna campione del mondo | Mondiali di Calcio FIFA 2026

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