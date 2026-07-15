Spagna già virtualmente campione del mondo di calcio? Solo vittorie nelle ultime 4 finali disputate nei grandi eventi
La Spagna si è qualificata come prima finalista dei Mondiali 2026 dopo aver vinto le ultime quattro finali di grandi eventi. La squadra attende ora la rivale che domenica alle 21 al MetLife Stadium di East Rutherford si giocherà la coppa del mondo. La finale si svolgerà in un match che deciderà il nuovo campione del torneo.
La Spagna è la prima finalista dei Mondiali di calcio 2026 e attende la rivale che, domenica alle ore 21.00 al MetLife Stadium di East Rutherford le contenderà la Coppa del Mondo. Sarà l’Argentina a caccia del bis immediato oppure l’Inghilterra che proverà a interrompere un digiuno lungo 60 anni esatti? Per il momento la Roja è in attesa dopo un meraviglioso 2-0 rifilato alla Francia al termine di novanta minuti di calcio giocato a livelli stellari. La formazione guidata da Rodri e Lamine Yamal sarà in grado di conquistare la seconda Coppa del Mondo della propria storia? La prima, com’è ben noto, è arrivata nel 201o in Sudafrica contro l’Olanda, aprendo un trend che poi si è rafforzato negli ultimi anni, ovvero la capacità della Spagna di raggiungere un atto conclusivo e non fallirlo mai. 🔗 Leggi su Oasport.it
SPAGNA MONDIALE-LA MALEDIZIONE DEGLI OTTAVI DI FINALE
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