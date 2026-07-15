Spagna già virtualmente campione del mondo di calcio? Solo vittorie nelle ultime 4 finali disputate nei grandi eventi

La Spagna è la prima finalista dei Mondiali di calcio 2026 e attende la rivale che, domenica alle ore 21.00 al MetLife Stadium di East Rutherford le contenderà la Coppa del Mondo. Sarà l’Argentina a caccia del bis immediato oppure l’Inghilterra che proverà a interrompere un digiuno lungo 60 anni esatti? Per il momento la Roja è in attesa dopo un meraviglioso 2-0 rifilato alla Francia al termine di novanta minuti di calcio giocato a livelli stellari. La formazione guidata da Rodri e Lamine Yamal sarà in grado di conquistare la seconda Coppa del Mondo della propria storia? La prima, com’è ben noto, è arrivata nel 201o in Sudafrica contro l’Olanda, aprendo un trend che poi si è rafforzato negli ultimi anni, ovvero la capacità della Spagna di raggiungere un atto conclusivo e non fallirlo mai. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SPAGNA MONDIALE-LA MALEDIZIONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

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