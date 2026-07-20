Calcio | Spagna campione del mondo Sconfitta in finale l' Argentina

La Spagna ha vinto il Mondiale di calcio, battendo l’Argentina 1-0 in finale. La rete decisiva è arrivata di Fernan Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. La partita si è conclusa con il risultato di 0-0 nei tempi regolamentari. La sfida si è giocata in una stadio pieno di tifosi. La vittoria permette alla squadra di conquistare il primo titolo mondiale.

La Spagna ha vinto il campionato del mondo di calcio. Ha superato in finale l’Argentina per 1-0 con rete di Fernan Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. Gli iberici sono al secondo titolo dopo quello conquistato nel 2010 in Sudafrica. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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FRANCIA-SPAGNA 0-2 LIVE REACTION | SEMIFINALE | MONDIALE 2026

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