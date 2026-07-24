Una grandinata ha colpito l’altopiano di Macereto, nel cuore dei Sibillini, causando danni alle colture e alle strutture dell’azienda agricola La Sopravissana. La tempesta di grandine è durata diversi minuti, provocando danni simili a quelli di un terremoto. La proprietaria ha raccontato di aver rivissuto la paura vissuta durante il sisma del 2016. La zona si trova ancora in condizioni di emergenza, con danni ancora da quantificare.

VISSO Sull’altopiano di Macereto, nel cuore dei Sibillini, ci sono storie che non si piegano. Si incrinano, si feriscono, ma restano in piedi. Come quella dell’azienda agricola La Sopravissana di Silvia Bonomi, affiancata dal suo compagno Riccardo Benedetti. Due allevatori che da anni tengono insieme un progetto fatto di animali, pascoli d’altura e una scelta precisa: restare. Dopo il terremoto del 2016, che qui ha lasciato cicatrici profonde e mai del tutto rimarginate, con la grandine e la bufera di martedì scorso è arrivata un’altra prova durissima che in pochi minuti ha rimesso ogni cosa in discussione. «È tutto appeso a un filo», racconta Silvia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - La Sopravissana che sopravvive (ancora) sui Sibillini: «La bufera di grandine? Un inferno. Rivissuta la stessa paura del sisma 2016»

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