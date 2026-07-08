Terremoto ad Arquata del Tronto vicino Ascoli Piceno con scossa di magnitudo 2,6 paura dopo il sisma del 2016
Nella mattinata dell'8 luglio, un terremoto di magnitudo 2,6 è stato rilevato nella zona di Arquata del Tronto, vicino Ascoli Piceno. La scossa ha causato paura tra la popolazione, soprattutto in seguito alle scosse sismiche del 2016. Non sono stati segnalati danni o feriti in conseguenza di questo evento sismico. La protezione civile sta monitorando la situazione e ha invitato alla calma.
Un terremoto con scossa di magnitudo 2,6 è stato registrato nella zona di Arquata del Tronto, vicino Ascoli Piceno, nella mattinata dell'8 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Ascoli Piceno.
Filippine, terremoto devastante: almeno 32 morti dopo la scossa di magnitudo 7.8
Notizie e thread social correlati
Arquata del Tronto: la danza risveglia i borghi colpiti dal sismaUn progetto di danza sta coinvolgendo i borghi colpiti dal sisma in Arquata del Tronto, con l’obiettivo di favorire la ricostruzione sociale.
Piantedosi ad Ascoli: "Oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016"Il ministro dell’Interno ha visitato oggi le Marche, partecipando all’inaugurazione del nuovo municipio di Arquata del Tronto, ricostruito dopo il...
Temi più discussi: Torna a tremare la terra nel cratere: terremoto di Magnitudo 2.6 con epicentro ad Arquata del Tronto; Le Parole della Montagna: ad Arquata l’anteprima del Festival; A 10 anni dal sisma i cantieri infiniti. Tolomei (Accumoli): La vera difficoltà? Lo scoramento delle persone | Foto e video; Da bambino visse il sisma dell'Irpinia e ora soccorre il Venezuela.
Torna a tremare la terra nel cratere: terremoto di Magnitudo 2.6 con epicentro ad Arquata del Tronto facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 06:44 IT del 08-07-2026 a 6 km NW Arquata del Tronto (AP) Prof= 9.2 Km #INGV_46011901 x.com
Torna a tremare la terra nel cratere: terremoto di Magnitudo 2.6 con epicentro ad Arquata del TrontoATQUATA DEL TRONTO - Torna la paura nel cratere del terremoto 2016, con una scossa che sveglia la popolazione ed epicentro in una delle cittadine simbolo tra quelle colpite dieci fa. La scossa ... corriereadriatico.it
Terremoto all’alba nel Centro Italia: scossa registrata nelle prime ore del mattinoUna scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6 è stata registrata nelle prime ore di mercoledì 8 luglio 2026 nelle Marche, in un’area dell’Appennino centrale al confine con Lazio e Abruzzo. L’evento sism ... msn.com