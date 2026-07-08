Terremoto ad Arquata del Tronto vicino Ascoli Piceno con scossa di magnitudo 2,6 paura dopo il sisma del 2016

Notizia in breve

Nella mattinata dell'8 luglio, un terremoto di magnitudo 2,6 è stato rilevato nella zona di Arquata del Tronto, vicino Ascoli Piceno. La scossa ha causato paura tra la popolazione, soprattutto in seguito alle scosse sismiche del 2016. Non sono stati segnalati danni o feriti in conseguenza di questo evento sismico. La protezione civile sta monitorando la situazione e ha invitato alla calma.