Una scossa di terremoto si è verificata nella mattina dell’8 luglio nella zona di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La terra ha tremato nel territorio ancora segnato dal sisma del 2016, riaccendendo la paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma l’evento ha causato preoccupazione tra i residenti. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione.

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata dell’8 luglio nella zona di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, territorio ancora segnato dal devastante sisma del 2016. Il movimento tellurico, di magnitudo 2,6, è stato rilevato alle 6.44 dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con epicentro individuato a circa 6 chilometri a nord-ovest del comune marchigiano e a una profondità di 9 chilometri. Al momento non risultano danni a persone o strutture, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione, riportando alla memoria il terremoto che dieci anni fa colpì duramente l’area. Secondo le informazioni disponibili, non sono arrivate segnalazioni di emergenza né richieste di intervento da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Terremoto ad Arquata del Tronto, la scossa riaccende la paura dopo il sisma del 2016

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