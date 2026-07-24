la settima arte sbarca al trasimeno arriva il festival del cinema italiano

Notizia in breve

Al Lago Trasimeno, il Festival del cinema italiano inizia domani. La manifestazione prevede proiezioni di film italiani, incontri con registi e attori, e eventi culturali. La kermesse durerà tre giorni e si svolgerà in diverse location del territorio. L’organizzazione ha comunicato che l’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Sono previsti anche workshop e laboratori dedicati alla settima arte. La cerimonia di apertura è prevista in serata.