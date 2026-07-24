La settima arte sbarca al Trasimeno Arriva il Festival del cinema italiano

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Lago Trasimeno, il Festival del cinema italiano inizia domani. La manifestazione prevede proiezioni di film italiani, incontri con registi e attori, e eventi culturali. La kermesse durerà tre giorni e si svolgerà in diverse location del territorio. L’organizzazione ha comunicato che l’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Sono previsti anche workshop e laboratori dedicati alla settima arte. La cerimonia di apertura è prevista in serata.

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TUORO Il conto alla rovescia è ormai iniziato e la macchina organizzativa è in pieno movimento. C’è grande attesa al Lago Trasimeno per il “Festival del cinema italiano” che da martedì 28 a venerdì 31 luglio terrà banco tra Tuoro, Castiglione del Lago e Isola Maggiore (ma anche Perugia per i due eventi finali) con oltre 150 ospiti tra attori, registi, produttori, autori, musicisti, influencer, giornalisti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Nato dalla visione e dall’impegno di Francesco Storniolo, imprenditore e proprietario del Castello di Isola Maggiore, il Festival si avvale della direzione generale di Franco Arcoraci, della direzione artistica di Mirko Alivernini e della direzione di produzione di Giusy Venuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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