La settima arte sbarca al Trasimeno Arriva il Festival del cinema italiano
Al Lago Trasimeno, il Festival del cinema italiano inizia domani. La manifestazione prevede proiezioni di film italiani, incontri con registi e attori, e eventi culturali. La kermesse durerà tre giorni e si svolgerà in diverse location del territorio. L’organizzazione ha comunicato che l’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Sono previsti anche workshop e laboratori dedicati alla settima arte. La cerimonia di apertura è prevista in serata.
TUORO Il conto alla rovescia è ormai iniziato e la macchina organizzativa è in pieno movimento. C’è grande attesa al Lago Trasimeno per il “Festival del cinema italiano” che da martedì 28 a venerdì 31 luglio terrà banco tra Tuoro, Castiglione del Lago e Isola Maggiore (ma anche Perugia per i due eventi finali) con oltre 150 ospiti tra attori, registi, produttori, autori, musicisti, influencer, giornalisti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Nato dalla visione e dall’impegno di Francesco Storniolo, imprenditore e proprietario del Castello di Isola Maggiore, il Festival si avvale della direzione generale di Franco Arcoraci, della direzione artistica di Mirko Alivernini e della direzione di produzione di Giusy Venuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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