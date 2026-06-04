Dal 28 al 31 luglio, il Trasimeno ospiterà la sesta edizione del “Festival del Cinema Italiano”. La manifestazione si svolgerà nel comprensorio, con proiezioni e eventi dedicati al cinema italiano. La rassegna prevede diverse giornate di spettacoli e incontri, coinvolgendo registi, attori e addetti ai lavori. La kermesse si terrà in diverse location della zona, offrendo un calendario ricco di appuntamenti cinematografici.

Dal 28 al 31 luglio sarà il comprensorio del Trasimeno ad ospiterà la sesta edizione del “ Festival del Cinema Italiano – Stelle d’Argento “, manifestazione dedicata alla valorizzazione della migliore produzione cinematografica nazionale che trasformerà Castiglione del Lago, Tuoro e Isola Maggiore in un palcoscenico diffuso tra cinema, cultura, spettacolo e promozione territoriale. Per quattro giorni il Cuore Verde accoglierà artisti, registi, attori, produttori, professionisti del settore, istituzioni e appassionati con un programma di proiezioni, anteprime, incontri con gli autori, masterclass, eventi speciali e momenti di approfondimento dedicati al mondo del cinema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “Festival del Cinema Italiano“ sbarca al Trasimeno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ritorna il “Trasimeno Prog Festival”, dal 20 al 23 agosto, a Castiglione del LagoDal 20 al 23 agosto, torna il “Trasimeno Prog Festival” a Castiglione del Lago, con eventi previsti nella Rocca Medievale.

Venice4Palestine: boicottiamo Festival del Cinema italiano in IsraeleIl collettivo Venice4Palestine ha diffuso un appello per chiedere il boicottaggio del XIII Festival del Cinema italiano in Israele, previsto dal 20...

Temi più discussi: Milano Film Fest 2026: programma completo, ospiti, film e masterclass; Confartigianato Cinema e Audiovisivo al Marché du Film nell'ambito del Festival di Cannes 2026; Foggia é Monde, crocevia internazionale del grande Cinema. Toriello: Abbiamo alzato l'asticella; I 13 migliori film del Festival di Cannes 2026 da tenere d'occhio ora (e che puntano all'Oscar).

Sono felice di essere ospite del TiCiFF – TiCinema International Film Festival 2026 a Pavia il 5 giugno e di parlare del film Due procuratori di Sergey Loznitsa x.com

Festival del cinema a Milano, manca poco reddit

Il Festival del Cinema Italiano sbarca al TrasimenoDal 28 al 31 luglio sarà il comprensorio del Trasimeno ad ospiterà la sesta edizione del Festival del Cinema Italiano ... lanazione.it

Inaugurato il Festival internazionale del cinema di PompeiSi è aperta la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, con una cerimonia inaugurale che ha unito cinema, cultura e spettacolo. (ANSA) ... ansa.it