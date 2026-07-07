le immagini del concorso cliciak al festival del cinema italiano di tolosa

Notizia in breve

Le foto del concorso CliCiak – Scatti di Cinema, provenienti dall’archivio della Biblioteca Malatestiana, sono state mostrate in Francia. L’esposizione si è tenuta durante il festival del cinema italiano a Tolosa. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un accordo tra il Comune di Cesena e l’associazione francese ‘Cinéma Paradiso’.