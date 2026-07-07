Le immagini del concorso CliCiak al festival del cinema italiano di Tolosa
Le foto del concorso CliCiak – Scatti di Cinema, provenienti dall’archivio della Biblioteca Malatestiana, sono state mostrate in Francia. L’esposizione si è tenuta durante il festival del cinema italiano a Tolosa. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un accordo tra il Comune di Cesena e l’associazione francese ‘Cinéma Paradiso’.
Le immagini del concorso CliCiak – Scatti di Cinema e degli altri archivi di foto di scena della Biblioteca Malatestiana approdano anche in Francia, attraverso un accordo di collaborazione stretto dal Comune di Cesena con l’associazione francese ‘ Cinéma Paradiso. Le cinéma italien à Toulouse ’, al fine di promuovere mostre fotografiche dedicate al cinema italiano all’interno del Festival Les Rencontres du cinéma italien a Tolosa. L’intesa, della durata di tre anni e rinnovabile per un ulteriore triennio, permetterà di valorizzare l’immenso patrimonio fotografico custodito dalla città di Cesena – circa un milione di scatti - attraverso un’importante vetrina internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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