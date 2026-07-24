La scomparsa di Mirella Stanzione Raccontò l’orrore dei lager nazisti
Mirella Stanzione, 99 anni, è deceduta. Sopravvissuta ai lager nazisti, tra le ultime testimoni italiane di Ravensbrück, il campo di concentramento femminile. Ha raccontato l’esperienza del lager e dell’orrore subito durante la deportazione. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.
Ha vissuto l’orrore dei lager nazisti, diventando poi una delle principali testimoni del periodo più buio della nostra storia. È morta a 99 anni Mirella Stanzione, spezzina, tra le ultime sopravvissute italiane al campo di concentramento nazista di Ravensbrück, il principale lager destinato alle donne. "Una testimone instancabile" la ricorda Aned Firenze esprimendo "profondo cordoglio per la scomparsa di Stanzione, deportata politica" a Ravensbrück, "protagonista dell’impegno per la trasmissione della memoria della deportazione e figura di riferimento dell’Associazione". Stringendosi ai familiari, Aned "rivolge un pensiero particolare alla figlia Ambra Laurenzi, oggi presidente del Comitato internazionale di Ravensbrück". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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