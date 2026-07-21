Lumezzane ha ricordato i soldati internati nei campi di concentramento nazisti. Questa mattina si è tenuta una cerimonia che ha coinvolto alcune persone che hanno partecipato a iniziative di memorizzazione e commemorazione. Durante l’evento è stato richiesto di aiutare a mantenere vivo il ricordo di coloro che furono deportati e internati nei lager tra Germania, Austria e Polonia. La commemorazione si è concentrata sul rispetto e sulla memoria storica di quei momenti.

Lumezzane (Brescia), 21 luglio 2026 – Un “no” secco, pagato a caro prezzo: nel modo peggiore e più doloroso, nei campi di concentramento di Germania, Austria e Polonia. Un atto di coraggio collettivo che per decenni è rimasto nell’ombra della memoria nazionale e che oggi torna alla luce anche nella comunità valgobbina e in Valle Trompia. Il merito è di Interarma Lumezzane, presieduta da Pietro Valentini, e dell’iniziativa promossa in vista del 20 settembre, data in cui si celebrerà la nuova Giornata dell’internato militare italiano (Imi) dall’associazione gobbina, con il supporto dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi, oltre che delle altre Associazioni d’Arma della città, tra cui i gruppi Alpini e Combattenti e reduci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lumezzane e i soldati internati nei lager nazisti. “Aiutateci a ricordarli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calvello: il libro che dà voce ai 24 soldati tra i lager nazistiUn libro racconta le esperienze di 24 soldati di Calvello deportati nei campi di concentramento nazisti.

Leggi anche: Trump ritira 5000 soldati soldati Usa dalla Germania

Si parla di: Lumezzane e i soldati internati nei lager nazisti. Aiutateci a ricordarli; Lumezzane e i suoi 200 internati che dissero no a Salò: Aiutateci a ritrovare le loro storie.

Lumezzane e i soldati internati nei lager nazisti. Aiutateci a ricordarliAl momento sono circa 80 i nominativi già identificati. L’associazione guida un progetto con l’Amministrazione e altre associazioni locali. L’obiettivo è aggiornare gli archivi di chi ha pagato con la ... msn.com