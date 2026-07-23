Mirella Stanzione, tra le ultime italiane sopravvissute al campo di concentramento nazista di Ravensbrück, è morta. La donna, residente in Italia, è deceduta all’età di 102 anni. Stanzione era tra le poche ancora in vita a testimoniare l’esperienza nel lager, il principale campo di concentramento destinato alle donne durante la Seconda guerra mondiale. La sua morte è avvenuta il 23 luglio 2206 a Firenze.

Firenze, 23 luglio 2206 – Si è spenta Mirella Stanzione, tra le ultime sopravvissute italiane al campo di concentramento nazista di Ravensbrück, il principale lager destinato alle donne. Aveva dedicato gran parte della sua vita a mantenere viva la memoria della deportazione, tanto da diventare una figura di riferimento dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) e un'instancabile testimone nelle scuole e negli incontri pubblici. A darne notizia è Aned Firenze, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa della deportata politica, ricordandone il lungo impegno civile e il contributo dato alla ricostruzione della storia delle donne deportate nei lager nazisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Mirella Stanzione, tra le ultime sopravvissute italiane del lager di Ravensbrück

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Sultana Veronesi, 93 anni di tenacia. L’infanzia in lager, la pediatria, l’amore col Prof

Slot in cima alle preferenze del Milan dopo l’addio al Liverpool: le ultime sulla panchinaIl Milan sta valutando diverse opzioni per la panchina dopo la partenza dall’ultimo club.