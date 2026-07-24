La scaletta dei concerto di The Weeknd a Milano l’ordine delle canzoni e gli orari d'ingresso
Stasera 24 luglio andrà in scena il primo dei tre concerti di The Weeknd allo stadio San Siro di Milano. Ecco le canzoni e la scaletta con cui potrebbe esibirsi l'autore di successi come "Blinding Lights" e "Save Your Tears". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
THE WEEKND | AFTER HOURS TIL DAWN TOUR 2026 | FULL CONCERT | Stade de France, Paris
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La scaletta del concerto di Bad Bunny a Milano, l’ordine delle canzoni e gli orari d’ingresso
Leggi anche: La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all’Unipol Dome di Milano, l’ordine delle canzoni
Temi più discussi: The Weeknd in concerto a Milano a San Siro, la possibile scaletta; The Weeknd: la possibile scaletta dei concerti a Milano allo Stadio San Siro; The Weeknd a Milano 2026, scaletta dei concerti a San Siro: date, orari e tutte le informazioni utili; The Weeknd, scaletta kolossal e sorprese: guida allo show.
The Weeknd, la scaletta 2026 del doppio concerto estivo di Milano allo stadio San Siro facebook
[16/08/2026] Concerto di The Weeknd @ Wembley Stadium reddit
La scaletta dei concerto di The Weeknd a Milano, l’ordine delle canzoni e gli orari d’ingressoQuesta sera si terrà il primo dei tre concerti di The Weeknd allo stadio San Siro di Milano. Il cantante americano sarà protagonista con l'After Hours Til Dawn Tour per tre concerti in programma il 24 ... fanpage.it
The Weeknd sbarca a San Siro in concerto: la scaletta, gli ospiti e il rebus sui fuochi d'artificioAncora pochissime ore e lo Stadio San Siro di Milano si scatenerà sulle note dell'After Hours Til Dawn Tour di The Weeknd, tra i concerti internazionali più attesi in assoluto di questa stagione estiv ... cosmopolitan.com