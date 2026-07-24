La scaletta dei concerto di The Weeknd a Milano l’ordine delle canzoni e gli orari d'ingresso

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera 24 luglio andrà in scena il primo dei tre concerti di The Weeknd allo stadio San Siro di Milano. Ecco le canzoni e la scaletta con cui potrebbe esibirsi l'autore di successi come "Blinding Lights" e "Save Your Tears". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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THE WEEKND | AFTER HOURS TIL DAWN TOUR 2026 | FULL CONCERT | Stade de France, Paris

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