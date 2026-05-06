La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all'Unipol Dome di Milano l'ordine delle canzoni

Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, Luciano Ligabue arriverà in Italia con il tour "Certe notti in Europa", inagurando l'Unipol Dome di Milano. Qui i brani con cui si potrebbe esibire già visti nella scaletta del suo concerto a Madrid. Di seguito, le date del tour 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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