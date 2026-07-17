La scaletta del concerto di Bad Bunny a Milano l’ordine delle canzoni e gli orari d’ingresso

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, andrà in scena la prima delle due date milanesi del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" di Bad Bunny, all'Ippodromo SNAI La Maura a Milano. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bad Bunny. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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