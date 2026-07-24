Un esponente politico sta sostenendo con forza la candidatura di Maurizio Lupi come sindaco di Milano, cercando di imporre questa scelta all’interno del partito. Tuttavia, alcuni membri del partito criticano questa strategia, ritenendo che possa creare divisioni e ostacolare il processo di selezione. La discussione interna riguarda la validità e le conseguenze di questa pressione, con opinioni contrastanti sulla possibilità di trovare un candidato condiviso per le elezioni comunali.

O meglio, per imporre quello che vuole lui, cioè Maurizio Lupi: ma nel suo partito c'è chi pensa che stia facendo più danni che altro Il 14 aprile del 2025 il presidente del Senato Ignazio La Russa organizzò una cena nella sua casa milanese, invitando vari rappresentanti dei partiti del centrodestra, per favorire una candidatura di Maurizio Lupi a sindaco di Milano. Le elezioni sono previste tra aprile e giugno del 2027. Lunedì, il 20 luglio, La Russa ha organizzato un pranzo nella sua casa milanese con vari esponenti del centrodestra locale per tentare di riproporre l’ipotesi di candidare Lupi a sindaco di Milano. Tra la cena e il pranzo sono trascorsi 15 mesi, e alle amministrative manca meno di un anno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La Russa si sta spendendo un sacco per trovare un candidato sindaco a Milano

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