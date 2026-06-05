Milano Salvini | A giugno primarie Lega per trovare candidato sindaco

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno si terranno le primarie della Lega a Milano per scegliere il candidato sindaco del centrodestra. La decisione finale sul nome sarà presa dai cittadini milanesi attraverso il voto. La comunicazione è arrivata dal leader del partito, che ha sottolineato come la scelta avverrà in modo partecipato e trasparente. Non sono state annunciate altre candidature ufficiali né indicazioni sui tempi delle consultazioni.

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Il candidato sindaco del centrodestra a Milano lo “decideranno i milanesi. Anzi, visto che l’impegno è quello di offrire ai milanesi una candidatura del centrodestra il prima possibile e l’estate ormai è alle porte, penso che chiederò alla Lega, per dare un’accelerata, di essere in piazza a Milano entro giugno con i gazebo per fare delle primarie, ma non di coalizione, come Lega”. È la proposta del segretario della Lega Matteo Salvini, lanciata a margine di un incontro a Milano sul tema del Piano casa. “Non diamo opzioni, ognuno può scrivere il nome che vuole. Magari saranno nomi anche non della Lega, magari qualcuno mette i nomi di imprenditori, medici ecc. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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