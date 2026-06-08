Civico o politico? Chi sarà il candidato sindaco di Milano secondo La Russa

La Russa ha affermato che la discussione tra candidato politico o civico per Milano non ha senso, sottolineando che la priorità è individuare chi ha più possibilità di vittoria. La sua posizione si basa sulla necessità di puntare sulla persona più competitiva, senza considerazioni sulla sua provenienza o etichetta. La questione resta aperta, senza indicazioni su eventuali nomi o alleanze ufficiali.

AGI - "La diatriba" sul candidato sindaco di Milano "politico o 'civico' è sbagliata: dobbiamo scegliere la persona che ha più chance di vincere. Se è 'civico' deve annunciare almeno quattro politici che fanno parte della squadra, e se è politico quattro 'civici' che non fanno parte dei politici.". Lo ha detto Ignazio La Russa, intervenendo all'evento 'Presente e futuro di Milano: diritti, casa, sicurezza, periferie, giovani, ambiente, innovazione'. Il presidente del Senato ha sottolineato che " Rozzano, Cinisello, Sesto, che erano 'capitali' della sinistra italiana, adesso sono governate da noi, anche perché i milanesi espulsi da Milano sono andati in queste città e hanno ribaltato la loro conformazione geopolitica. 🔗 Leggi su Agi.it

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Ed esultano. Poi se metti su un manifesto, un movimento culturale, civico, politico o quello che più che legittimamente aggrada partono le solite truppe cammellate a denigrare e insultare. So schizofrenici. x.com

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