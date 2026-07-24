La Roma ha fatto un’offerta per l’esterno norvegese, con una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. La concorrenza principale proviene da un club inglese, interessato a portarlo in Premier League. Se l’affare non dovesse andare in porto, la società ha già pronto un piano B, valutando altri profili per rinforzare la fascia sinistra. La trattativa è ancora in corso e non ci sono ancora accordi definitivi.

Il calciomercato della Roma vive ore frenetiche. Dopo la beffa Summerville, sfumato all’ultimo respiro per l’irruzione dell’Al-Hilal, la dirigenza giallorossa ha individuato in Antonio Nusa il nuovo obiettivo numero uno per regalare a Gian Piero Gasperini l’esterno offensivo che aspetta da settimane. Ma i giallorossi non si affidano a un solo cavallo: sul taccuino di Tony D’Amico restano aperte diverse piste alternative. Cosa è successo con Summerville. Tutto nasce dalla clamorosa beffa subita sull’asse Roma-West Ham. I giallorossi avevano costruito con pazienza l’accordo per Crysencio Summerville, arrivando a un’intesa con il giocatore e attendendo solo il via libera del club inglese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lanotiziagiornale.it - La Roma tenta l’assalto a Nusa: cifre, concorrenza e piano B per l’ala sinistra chiesta da Gasperini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, caccia all'ala: Nusa resta l'obiettivo numero uno ma non è l'unico nella listaIl club di calcio di Roma sta cercando un nuovo attaccante e ha individuato nel norvegese un obiettivo prioritario.

La Juventus ringrazia Muharemovic e tenta l’assalto a Lucumì per la difesa: occhio alla concorrenza della Premier League. Le ultimeLa Juventus ha incassato 20 milioni di euro dalla cessione di Muharemovic, che si trasferisce a titolo definitivo.

Temi più discussi: Summerville, la Roma cerca l'intesa con il West Ham; Gasperini attende il vice Malen: tutti i nomi per l'attaccante di scorta della Roma; La Juve tenta Pellegrini dopo il colpo Celik: Massara prepara il doppio sgarbo alla sua Roma; Tenta di rubare in via Roma a Cuneo, una commessa dà l’allarme: bloccato dai poliziotti.

Summerville alla Roma rischia di saltare: forte inserimento dell'Al-Hilal che tenta il giocatore x.com

La Roma tenta l’assalto a Nusa: cifre, concorrenza e piano B per l’ala sinistra chiesta da GasperiniCalciomercato Roma: dopo la beffa Summerville, i giallorossi puntano su Nusa del Lipsia. Trattativa e piani B: Schjelderup, Moreira e Godts ... lanotiziagiornale.it

Diao, aumenta la concorrenza: il Galatasaray tenta l’affondoI giallorossi seguono l'esterno senegalese del Como, Diao, ma la priorità sul mercato continua a essere un'altra. siamolaroma.it