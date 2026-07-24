La Roma tenta l’assalto a Nusa | cifre concorrenza e piano B per l’ala sinistra chiesta da Gasperini
La Roma ha fatto un’offerta per l’esterno norvegese, con una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. La concorrenza principale proviene da un club inglese, interessato a portarlo in Premier League. Se l’affare non dovesse andare in porto, la società ha già pronto un piano B, valutando altri profili per rinforzare la fascia sinistra. La trattativa è ancora in corso e non ci sono ancora accordi definitivi.
Il calciomercato della Roma vive ore frenetiche. Dopo la beffa Summerville, sfumato all’ultimo respiro per l’irruzione dell’Al-Hilal, la dirigenza giallorossa ha individuato in Antonio Nusa il nuovo obiettivo numero uno per regalare a Gian Piero Gasperini l’esterno offensivo che aspetta da settimane. Ma i giallorossi non si affidano a un solo cavallo: sul taccuino di Tony D’Amico restano aperte diverse piste alternative. Cosa è successo con Summerville. Tutto nasce dalla clamorosa beffa subita sull’asse Roma-West Ham. I giallorossi avevano costruito con pazienza l’accordo per Crysencio Summerville, arrivando a un’intesa con il giocatore e attendendo solo il via libera del club inglese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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