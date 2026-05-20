Roma caccia all' ala | Nusa resta l' obiettivo numero uno ma non è l' unico nella lista

Il club di calcio di Roma sta cercando un nuovo attaccante e ha individuato nel norvegese un obiettivo prioritario. A gennaio ha offerto 60 milioni di euro al club tedesco per acquistarlo, ma ora, secondo quanto si apprende, si potrebbe concludere l’affare con circa 50 milioni. La trattativa, tuttavia, non riguarda solo questa operazione, poiché ci sono altri nomi nella lista di mercato. La società ha già avviato contatti e valutazioni con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.

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Il colpo grosso per l’attacco passa (anche) per la Champions. In attesa di strappare il pass per la competizione che a Trigoria manca da 7 anni Gian Piero Gasperini in questi giorni ha stilato la lista dei rinforzi. Che presenterà prima a Ryan Friedkin poi al futuro direttore sportivo per il quale la fumata bianca è attesa subito dopo la partita di Verona. Acquisti dicevamo. Pochi, ma mirati e soprattutto funzionali. Uno in particolare Gasp lo attende ormai da un anno e riguarda l’ala sinistra per un attacco che diventerà il reparto maggiormente interessato dal mercato. L’identikit è chiaro: un giocatore sotto i 30 anni, che non abbia uno stipendio faraonico ma già un’esperienza tale da potersi ambientare immediatamente come hanno fatto Wesley e Malen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, caccia all'ala: Nusa resta l'obiettivo numero uno ma non è l'unico nella lista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SHOCK: IL MIO MIGLIORE AMICO AMADOU SCOPPIA A PIANGERE DOPO AVER LETTO I COMMENTI ONLINE SU DI LUI! Sullo stesso argomento Calciomercato Roma: Nusa obiettivo principale, ma spuntano Summerville e TzolisLa Roma si prepara a vivere un’estate di calciomercato particolarmente intensa, tra cessioni obbligate, rinnovi complicati e acquisti necessari per... Roma, caccia al nuovo ds: Manna resta il primo obiettivo, ma cresce la concorrenzaItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...