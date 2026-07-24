La Roma ha festeggiato i 99 anni con circa 5.000 tifosi che hanno invaso il centro storico della capitale. La celebrazione si è svolta ieri sera, segnando l'inizio ufficiale del centenario della squadra. La manifestazione ha coinvolto numerosi supporter, che hanno riempito le piazze principali della città. Nessun evento ufficiale è stato annunciato, ma la partecipazione dei tifosi ha reso il clima festoso e colorato.

AGI - Una marea giallorossa ha invaso ieri sera il centro storico della Capitale per celebrare il compleanno dell'AS Roma e dare il via ufficiale all'anno del centenario. Il raduno e' scattato intorno alle ore 22 in piazza San Silvestro, da dove si è mosso un corteo imponente composto da oltre 5.000 tifosi. Tra cori per la squadra e immancabili sfotto' all'indirizzo dei rivali della Lazio, i sostenitori hanno sfilato per le vie del centro. A guidare la marcia, uno striscione dal forte valore simbolico con la scritta "Lo stemma del popolo", con raffigurato il classico logo 'ASR' che farà il suo ritorno ufficiale sulle maglie della stagione 20262027, in vendita a partire da oggi. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - La Roma compie 99 anni, 5000 tifosi giallorossi inondano le piazze

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