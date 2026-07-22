Ieri sera, nel centro storico di una capitale italiana, circa 5000 tifosi della squadra di calcio locale si sono radunati per festeggiare il centenario dell’AS Roma. La manifestazione ha coinvolto le piazze principali, con tifoseria che ha sfilato con bandiere e striscioni. L’evento ha segnato l’inizio delle celebrazioni ufficiali per il 100° anniversario della società. Nessun incidente è stato segnalato durante la manifestazione.

AGI - Una marea giallorossa ha invaso ieri sera il centro storico della Capitale per celebrare il compleanno dell'AS Roma e dare il via ufficiale all'anno del centenario. Il raduno e' scattato intorno alle ore 22 in piazza San Silvestro, da dove si e' mosso un corteo imponente composto da oltre 5.000 tifosi. Tra cori per la squadra e immancabili sfotto' all'indirizzo dei rivali della Lazio, i sostenitori hanno sfilato per le vie del centro. A guidare la marcia, uno striscione dal forte valore simbolico con la scritta "Lo stemma del popolo", con raffigurato il classico logo 'ASR' che fara' il suo ritorno ufficiale sulle maglie della stagione 20262027, in vendita a partire da oggi. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - La Roma compie 100 anni, 5000 tifosi giallorossi inondano le piazze

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