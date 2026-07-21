L’AS Roma compie 99 anni | corteo strade chiuse e bus deviati

Per il 99esimo anniversario dell’AS Roma, tra il 21 e il 22 luglio sono previste celebrazioni a Testaccio e nel centro di Roma. Durante queste giornate, alcune strade saranno chiuse al traffico e i percorsi degli autobus saranno deviati. È previsto un corteo che coinvolgerà i partecipanti alle iniziative.

Roma, 21 luglio 2026 – Roma si prepara a vivere una lunga notte giallorossa. In occasione del 99esimo anniversario della fondazione dell’AS Roma, tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio sono in programma eventi celebrativi a Testaccio e nel cuore della Capitale. Migliaia di tifosi sono attesi nelle strade del centro storico. Per consentire lo svolgimento delle iniziative, il piano della viabilità prevede divieti di sosta, chiusure al traffico e possibili deviazioni degli autobus. Festa della Roma, cosa cambia nell’area di piazza Navona. Le prime limitazioni sono scattate già dalle prime ore del 21 luglio. I divieti di sosta interessano: Dalle 12 il provvedimento viene esteso anche a piazza San Silvestro, via delle Convertite, via e piazza del Parlamento, via di Campo Marzio, piazza Montecitorio e ancora via degli Uffici del Vicario. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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