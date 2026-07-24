La rivelazione di Paredes | La finale dei Mondiali l' ultima di Messi con l' Argentina

Leandro Paredes ha detto che la finale dei Mondiali potrebbe essere stata l'ultima partita di Messi con la nazionale argentina. Paredes, tornato a giocare in Copa Sudamericana con il Boca Juniors cinque giorni dopo la finale tra Spagna e Argentina, ha fatto questa rivelazione. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali su un possibile ritiro di Messi, ma le sue parole fanno pensare che potrebbe aver concluso il suo percorso con la maglia della nazionale.

Lionel Messi potrebbe aver davvero concluso il proprio percorso con la nazionale argentina. Lo rivela Leandro Paredes, tornato a giocare in Copa Sudamericana con il Boca Juniors appena cinque giorni dopo la finale tra Spagna e Argentina. Dopo il successo per 1-0 sui cileni dell'O'Higgins, con tanto di assist decisivo dell'ex Roma, queste le parole di Paredes: "Credo che Leo abbia preso la sua decisione. La finale potrebbe essere stata la sua ultima partita con l'Argentina"., "Speriamo non sia così e che continui a giocare", ha aggiunto il centrocampista, "ma la decisione è solo sua e saremo contenti qualunque essa sia". Se davvero sarà addio, Messi chiuderà la sua esperienza con la nazionale a 39 anni con 207 gare e 125 reti, entrambi record per l'albiceleste. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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