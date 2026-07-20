Dopo la finale dei Mondiali 2026, Antonio Conte ha commentato la prestazione di Lionel Messi, definendola la sua peggior partita. L’Argentina ha perso contro la Spagna, e l’ex allenatore ha affermato che il contributo di Messi è stato scarso durante l’incontro. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra europea, lasciando l’attaccante argentino sotto accusa per la sua performance.

Dopo la sconfitta dell’Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali 2026, Antonio Conte analizza la prestazione di Lionel Messi e non risparmia critiche: “È stata la peggior partita che ha giocato secondo me”. La finale dei Mondiali 2026 lascia un grande amaro in bocca a Lionel Messi e all’Argentina. La Selección è stata battuta dalla Spagna per 1-0 ai tempi supplementari nell’ultimo atto della competizione disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada, vedendo sfumare il sogno del secondo titolo mondiale consecutivo. A commentare la partita è intervenuto Antonio Conte, ospite negli studi di DAZN, che ha analizzato la prestazione del capitano argentino con parole molto dure. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Antonio Conte critica Messi dopo la finale dei Mondiali 2026: “La sua peggior partita, apporto misero all’Argentina”

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