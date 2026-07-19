La diretta di Spagna-Argentina Yamal contro Messi | le formazioni ufficiali della finale dei Mondiali di calcio 2026

Nella finale dei Mondiali di calcio 2026, la Spagna affronta l’Argentina. La partita segna la conclusione di un torneo con 103 partite, il numero più alto mai registrato. La formazione spagnola è guidata dal ct José Luis De La Fuente, mentre quella argentina è allenata da Lionel Scaloni. Tra i titolari spicca Yamal per la Spagna e Messi per l’Argentina. La partita si gioca dopo aver disputato tutte le fasi del torneo più lungo della storia.

Roma, 19 luglio 2026 – Dopo 103 partite del Mondiale di calcio con più match di sempre, ecco la finalissima tra la Spagna del ct José Luis De La Fuente e l’ Argentina di Lionel Scaloni. L’albiceleste si presenta all’appuntamento dopo aver battuto 2-1 l’Inghilterra in rimonta, con le reti di Enzo Fernandez e dell’attaccante dell’Inter Luataro Martinez. L’ennesima partita della competizione, senza eccezioni dal primo match disputato, con almeno due gol segnati dall’Argentina. La Spagna, che ha subito solo un gol in tutto il torneo, ha invece superato 2-0 la Francia in una semifinale tutta europea, con i sigilli di Mikel Oyarzabal, al quinto centro del Mondiale, e del terzino destro del Tottenham Pedro Porro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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