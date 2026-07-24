La risposta di Papi | Iniziativa estiva per gli over 70

Durante il Consiglio comunale di ieri, è stata discussa un’iniziativa estiva rivolta alle persone over 70, denominata “Siena in tavola”. La proposta è stata presentata come un servizio sperimentale e al centro dell’interrogazione è stata la risposta di un rappresentante dell’amministrazione, che ha confermato l’avvio del progetto. Non sono stati forniti dettagli su modalità o durata, ma la questione è stata oggetto di discussione tra i consiglieri presenti.

Il servizio sperimentale denominato ’Siena in tavola’ è stato l’oggetto dell’interrogazione presentata presentata durante il Consiglio comunale di ieri dal consigliere Chiara Parri (Sena Civitas). Ha risposto l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena, Micaela Papi. "Sulla base degli elementi tecnici trasmessi da Asp ‘Città di Siena’ – ha detto l’assessore Papi - si precisa che il costo medio di 4,80 euro indicato nella precedente relazione Asp era riferito all’anno 2024 e alla produzione della mensa centralizzata. Il servizio ‘Siena in Tavola’ presenta caratteristiche diverse: riguarda un pasto destinato principalmente ad anziani e persone fragili, confezionato singolarmente, gestito mediante prenotazione e PagoPa e consegnato direttamente al domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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