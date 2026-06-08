Riparte anche per la valle del Bidente la tradizionale iniziativa estiva Monti e mare

Come accade ormai da quasi vent'anni, con l’arrivo dell’estate è ripartita anche l’iniziativa “Monti e mare”, organizzata da Auser Forlì e dedicata alle comunità collinari: una bella opportunità per le persone che altrimenti non avrebbero mezzi logistici per recarsi nelle località balneari.Da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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