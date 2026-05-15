Il Palarescifina chiude solo ai concerti per la pausa estiva nuova iniziativa in arrivo

Terminati con Annalisa i concerti tra inverno e primavera al Palrescifina non si sono concluse le manifestazioni ludiche in attesa dei grandi eventi allo stadio "Franco Scoglio". Nell'area del Palazzetto dello Sport nei prossimi giorni vedremo la "Superbing", la struttura gonfiabile curata dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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