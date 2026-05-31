È morta Zeudi Araya icona del cinema erotico | la ragazza dalla pelle di luna aveva 75 anni
Zeudi Araya, nota come “la ragazza dalla pelle di luna”, è morta all’età di 75 anni. Attrice e produttrice, è diventata un’icona del cinema erotico degli anni Settanta. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è sviluppata principalmente in quegli anni, lasciando un segno nel settore.
È morta Zeudi Araya, icona del cinema erotico degli Anni Settanta, attrice e produttrice. Aveva 75 anni. Nata in Eritrea, tra i suoi ruoli si ricordano quello nell'omonimo film "La ragazza dalla pelle di luna" diretto da Scattini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70: la fama con La ragazza dalla pelle di luna
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Zeudi Araya, attrice e produttrice, è morta a 75 anni. Nata in Eritrea, fu Miss Eritrea a 18 anni e divenne protagonista delle commedie sexy degli anni Settanta x.com
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