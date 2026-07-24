Un lettore ha scritto al nostro giornale, lamentando lo stato di due edifici abbandonati nel quartiere. Si riferisce all’ecomostro di via Calatafimi e a quello di via Carnia, entrambi lasciati in condizioni di degrado. La lettera sottolinea come questi edifici rappresentino un problema visibile e persistente nel tessuto urbano, e afferma che la città meriterebbe interventi più efficaci per risolvere la situazione.

"Ho letto un articolo sul vostro giornale". Inizia così la breve lettera di un nostro lettore in riferimento al caso dell’ ecomostro di via Calatafimi e di quello di via Carnia. L’attento cittadino che segue giornalmente gli eventi che accadono sul territorio, si riferisce all’intervento del consigliere Fabio Urbinati che ha tirato fuori la notizia di un secondo caso di azienda abbandonata che fa capo allo stesso proprietario dell’edificio di via Calatafimi. "L’ex consigliere regionale, attuale consigliere comunale – scrive il lettore – ha scoperto un secondo ecomostro, quello di via Carnia, lungo la strada che da San Benedetto conduce verso Acquaviva passando per la Valle del Forno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta di un lettore: "Ecomostri e Ballarin, la città merita di più"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La denuncia di un lettore: "Sporcizia e erbacce sul lungomare sud, serve più cura alla città" [FOTO]Un lettore ha segnalato che il tratto di lungomare tra il Ponte del Mare e piazza Le Laudi presenta erbacce, sporcizia e zone trascurate.

Rifiuti, troppi disservizi, il Comune chiede risposte: “La città merita di più”Il Comune di Montecatini ha annunciato di stare esaminando eventuali contestazioni da parte di altri Comuni della Valdinievole nei confronti di Alia,...

Si parla di: La protesta di un lettore: Ecomostri e Ballarin, la città merita di più.

La protesta di un lettore: Ecomostri e Ballarin, la città merita di piùHo letto un articolo sul vostro giornale. Inizia così la breve lettera di un nostro lettore in riferimento al ... msn.com

Arpuilles, un comitato contro l'antenna ecomostroUn'altra torre di 32 metri, dopo quella di Gignod, potrebbe sorgere sulla collina di Aosta. In un mese, oltre 300 firme contro il progetto ... rainews.it