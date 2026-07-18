Rifiuti troppi disservizi il Comune chiede risposte | La città merita di più

Il Comune di Montecatini ha annunciato di stare esaminando eventuali contestazioni da parte di altri Comuni della Valdinievole nei confronti di Alia, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La richiesta di risposte viene dopo una serie di disservizi nel sistema di gestione dei rifiuti, che hanno suscitato insoddisfazione tra i cittadini. La municipalità ha dichiarato che la città merita un servizio migliore e sta valutando le azioni da intraprendere.

Montecatini, 18 luglio 2026 – ”Stiamo valutando se, come noi, ci sono altri Comuni in Valdinievole che hanno presentato contestazioni o sia in procinto di farlo nei confronti di Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ”. Il sindaco Claudio Del Rosso non è soddisfatto dei risultati dell’ azienda e, a distanza di poche settimane dalla polemica nata in seguito agli abbandoni selvaggi dei rifiuti in alcune zone della città, ha convocato l’azienda per parlare di una serie di problematiche che riguardano lo spazzamento, lo svuotamento dei cestini e i problemi nati per i cittadini in seguito al passaggio alla nuova App la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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