La Promessa anticipazioni 25 luglio | ecco cosa succede nel doppio appuntamento di sabato

La Promessa torna sabato 25 luglio con un doppio appuntamento: ecco le anticipazioni dei nuovi episodi e tutto quello che succederà alla tenuta e ai suoi protagonisti tra segreti, tensioni e nuove minacce. Domani, sabato 25 luglio, su Rete 4 torna La Promessa con un doppio appuntamento: la soap andrà in onda nel preserale alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Le nuove anticipazioni della soap spagnola svelano che Angela prova a tornare alla sua vita ma Lorenzo non rinuncia al suo piano. Il Barone De Valladares minaccia di colpire la famiglia di Catalina se la giovane non lascerà la tenuta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Nonostante il saggio consiglio di Manuel, che gli aveva suggerito di non affrettare i tempi, Toño fa capire a Enora le sue intenzioni di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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La Promessa - Anticipazioni 19 e 20 Luglio 2026 - LA LIBERAZIONE DI ANGELA

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