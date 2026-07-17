La Promessa anticipazioni 18 luglio | ecco cosa succede nel doppio appuntamento di sabato
Sabato 18 luglio va in onda un doppio episodio de La Promessa, con nuovi colpi di scena. I protagonisti affrontano rivelazioni inaspettate e decisioni che potrebbero modificare gli equilibri tra i personaggi. Le puntate prevedono cambiamenti nelle dinamiche della trama, con eventi che si svolgono in modo rapido e imprevedibile. La narrazione si sviluppa attraverso confronti e scelte decisive, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.
Nuovi colpi di scena attendono i protagonisti de La Promessa nel doppio appuntamento di sabato 18 luglio. Tra rivelazioni inaspettate decisioni destinate a cambiare gli equilibri, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. Domani, sabato 11 luglio, su Rete 4 torna La Promessa con un doppio appuntamento: la soap andrà in onda nel preserale alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Negli episodi in programma, Leocadia sconvolgerà Cristóbal con una rivelazione inaspettata su Ángela, mentre Manuel prenderà una decisione importante destinata a cambiare il suo futuro. Nel frattempo, Curro continuerà senza sosta le ricerche della ragazza e Catalina affronterà il barone de Valladares. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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