Le anticipazioni de La Promessa dell'11 luglio raccontano un doppio appuntamento pieno di colpi di scena: Angela pensa alla fuga, Lorenzo aumenta la pressione su Curro e il duca de Valladares torna con nuove condizioni. Domani, sabato 11 luglio, su Rete 4 doppio appuntamento con La Promessa: alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Le anticipazioni rivelano importanti sviluppi per i protagonisti della tenuta: Angela si trova sempre più in difficoltà a causa delle pressioni di Lorenzo, mentre Curro cerca di proteggerla e capire cosa stia accadendo. Nel frattempo, il duca de Valladares torna alla carica con nuove richieste e Manuel, Pia e Ricardo affrontano decisioni fondamentali per il loro futuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 11 luglio: ecco cosa succede nel doppio appuntamento di sabato

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La Promessa - Anticipazioni 11 e 12 Febbraio 2026 - CATALINA E ADRIANO DI NUOVO INSIEME

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