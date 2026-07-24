La prima sterna zampenere del Parco Nazionale del Matese l'ha trovata un giovane birdwatcher di 15 anni

Un giovane birdwatcher di 15 anni ha individuato per la prima volta nel Parco Nazionale del Matese una sterna zampenere. La scoperta è stata documentata attraverso foto e note di osservazione. La presenza di questa specie non era mai stata segnalata in questa area prima d'ora. La segnalazione si inserisce nelle attività di monitoraggio e tutela condotte da associazioni specializzate nella biodiversità.

Un birdwatcher di 15 anni ha documentato per la prima volta la presenza della sterna zampenere nel Parco Nazionale del Matese. Una scoperta che arricchisce la biodiversità dell'area protetta e sottolinea l’importanza delle attività delle associazioni come ARDEA, impegnate nello studio e nella tutela della biodiversità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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