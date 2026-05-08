Perché gli orsi si uccidono l'uno con l'altro | spesso a causa dell'uomo Lo studio sui plantigradi del Parco Nazionale Adamello Brenta

Un recente studio italiano ha analizzato i corpi di quattro orsi morti nel Parco Nazionale Adamello Brenta, effettuando autopsie per determinare le cause dei decessi. Le analisi hanno evidenziato che alcuni di loro sono stati uccisi da altri orsi appartenenti alla stessa specie. La ricerca si concentra sui motivi di questi attacchi tra plantigradi, molti dei quali sono stati causati dall’intervento umano.

Per la prima volta uno studio italiano ha analizzato tramite autopsia i cadaveri di quattro orsi trovati morti nel Parco Nazionale Adamello Brenta per comprendere le cause della morte dovuta all'attacco di conspecifici. Il risultato è che i conflitti sono generati principalmente dalla presenza di risorse dovute al comportamento umano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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