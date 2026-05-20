Bakari Sako l'autopsia | Ferite da taglio e pugno Il giovane che l'ha accoltellato ha compiuto ieri 16 anni

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando ai primi risultati dell'autopsia, Bakari Sako presenta tre ferite da taglio: due nella zona toracica centrale e una nella regione addominale destra, tutte compatibili con lesioni penetranti profonde. La stessa autopsia riporta anche ferite da pugno, senza ulteriori dettagli sulle zone colpite. Un giovane che ieri ha compiuto 16 anni ha subito queste ferite in un episodio che si sta ancora indagando. Nessun altro elemento è stato comunicato riguardo alle circostanze dell'accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stando a quanto emerso dalle prime risultanze medico-legali Bakari Sako ha riportato tre ferite da taglio, due in sede toracica centrale e una in regione addominale destra, compatibili con lesioni penetranti profonde. l minore indicato come autore materiale delle coltellate proprio ieri ha compiuto 16 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La lite e l’accoltellamento da un 15enne: così è morto Bakari Sako a Taranto. “Violenza da Arancia Meccanica”Bakari Sako ha cercato di fuggire dopo una discussione iniziata davanti al bar della stazione dove era solito prendere il caffè prima di andare a...

Leggi anche: Elisa Giugno trovata morta a Cecima, l’autopsia esclude l’aggressione: “Ferite compatibili con la caduta”

bakari sako bakari sako l autopsiaBakari Sako, l’autopsia: Ferite da taglio e pugno. Il giovane che l’ha accoltellato ha compiuto ieri 16 anniStando a quanto emerso dalle prime risultanze medico-legali Bakari Sako ha riportato tre ferite da taglio, due in sede toracica centrale e una in regione ... fanpage.it

bakari sako bakari sako l autopsiaPulsano, lutto cittadino per Bakari Sako ucciso a Taranto: dall'autopsia confermate ferite da taglio e altri traumiGiornata di lutto cittadino oggi a Pulsano in memoria di Bakari Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Il provvedimento è stato disposto dal si ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web