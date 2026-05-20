Bakari Sako l'autopsia | Ferite da taglio e pugno Il giovane che l'ha accoltellato ha compiuto ieri 16 anni

Stando ai primi risultati dell'autopsia, Bakari Sako presenta tre ferite da taglio: due nella zona toracica centrale e una nella regione addominale destra, tutte compatibili con lesioni penetranti profonde. La stessa autopsia riporta anche ferite da pugno, senza ulteriori dettagli sulle zone colpite. Un giovane che ieri ha compiuto 16 anni ha subito queste ferite in un episodio che si sta ancora indagando. Nessun altro elemento è stato comunicato riguardo alle circostanze dell'accaduto.

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